Rouen. Bonne table à Rouen : Les classiques simples, fins et efficaces du Cargo

C'est sur les quais de Seine, à deux pas des Docks 76 de Rouen (Seine-Maritime) que se dresse le restaurant Le Cargo. La salle située à l'étage propose une ambiance intimiste grâce à sa décoration épurée et ses tables très espacées. La grande baie vitrée offre de la clarté à la pièce et une belle vue sur le fleuve et sur le chantier du futur siège de la Métropole Rouen Normandie.

La carte propose une petite sélection de classiques de la cuisine française mais je préfère me laisser guider par les inspirations du chef. Tous les jours, une formule "à l'ardoise" propose une entrée, un plat et un dessert du jour en fonction des arrivages et de son humeur.

Des saveurs locales mises en valeur

Ce lundi 6 février 2017, tout commence par une terrine de poisson et de Saint-Jacques. Accompagnée de salade et d'une sauce cocktail, cette entrée me met tout de suite dans le ton du repas. Un délice! Le service est plutôt rapide et le plat se présente bientôt devant moi.

Le gigot d'agneau est fondant et le riz poêlé qui l'accompagne est cuit à la perfection. Mais ce qui fait la différence, c'est la petite sauce "Vallée d'Auge" qui nappe le tout. Cette réduction de Calvados, de fond de veau, d'oignon et d'échalote lie parfaitement les saveurs du plat avec une petite touche normande.

Et pour bien finir, toujours sur le thème de la Normandie, quoi de mieux qu'une bonne tarte tatin? Celle-ci est délicieuse. Les pommes tièdes sont juste caramélisées comme il faut et mises en valeur par la pâte, une boule de glace à la vanille et un filet de coulis de caramel. Un point final parfait pour un repas plein de saveurs mais pas trop lourd, le tout pour 20 € tout rond.

Pratique. Le Cargo, Hangar 10, Quai Ferdinand de Lesseps à Rouen.

