C'est l'épilogue d'une histoire régionale. Il aura fallu attendre près de 25 ans, depuis la fermeture de la Société Métallurgique de Normandie (SMN), pour que les Archives départementales du Calvados récupèrent la totalité des archives de la SMN et des mines de Soumont. Le 25 janvier, un camion était chargé d'acheminer la centaine de cartons renfermant une précieuse partie du patrimoine normand.

Deux années de

négociations

Depuis la fermeture de l'usine emblématique du Plateau de Mondeville et de Colombelles en 1993, le groupe Unisor-Sacilor avait transféré une fraction des archives à Florange (Grand-Est). Malgré une série de cinq dépôts provenant de sources différentes, une partie de l'histoire iconographique manquait toujours à l'inventaire. "Ça faisait près de deux ans que l'on cherchait à les récupérer. Devenues moins intéressantes pour le groupe, ils ont accepté de nous les céder", explique Hélène Bonnamy, responsable des archives privées aux Archives départementales du Calvados.

Accessibles au public

à l'automne

Dans l'entrepôt, les archives sont pour le moment "en vrac". "On connaît seulement les thématiques, très peu de documents ont été classés" présente-t-elle. De l'inventaire au conditionnement, un travail, estimé à six mois minimum, sera effectué avant qu'elles ne puissent être rendues publiques. "Moins administratives que les précédentes, elles devraient intéresser le grand public", espère-t-elle avant de préciser que "le fond de la SMN est l'un des plus consultés".

Si une exposition n'est pas prévue pour le moment, certaines archives pourraient être ressorties, dès cette année, à l'occasion du centenaire de l'usine.

