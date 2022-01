Malaunay. Près de Rouen, Malaunay montre l'exemple en matière de construction durable

Chose promise, chose due! Il y a quelques mois, Emmanuelle Cosse avait promis à Guillaume Coutey, le maire de Malaunay (Seine-Maritime), de venir visiter le chantier ou d'inaugurer sa nouvelle résidence écoresponsable. Ce vendredi 3 février 2017, c'est tout naturellement que la ministre du Logement et de l'Habitat durable est venue couper le ruban pour inaugurer le bâtiment.

De grosses économies d'énergie

La résidence Alizari est un exemple de construction durable. Notamment grâce à 100 m² de panneaux photovoltaïques, le bâtiment produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ce qui permet de revendre le surplus. Les appartements, eux, sont connectés et pilotables à distance via une application pour fermer les volets, changer la température ou éteindre les lumières.

Selon Pascal Martin, le président du département très impliqué via le bailleur social Habitat 76, "les factures d'énergie sont 75 % moins chères que dans un logement traditionnel". Pour ce faire, 5 millions d'euros ont été investis sur le projet, dont 86 % mis sur la table par Habitat 76. Soit "un million d'euros de plus que pour un simple bâtiment RT 2012", selon Pascal Martin.

"Malaunay est un exemple"

En plus de ses qualités énergétiques, la résidence valorise l'échange et les espaces de vie partagés. Les équipements communs sont nombreux comme des barbecues, un potager et une buanderie.

Devant les élus, les résidents et les personnes qui ont pris part au projet, Emmanuelle Cosse a noté les efforts faits avec les moyens "d'un territoire pas très riche". Pour elle, "Malaunay est un exemple de la volonté de faire". Et peu importe si le bâtiment coûte plus cher qu'un autre plus classique, car celui-ci doit se rentabiliser grâce aux économies d'énergie et changer les modes de pensée.

