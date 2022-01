La nouvelle bibliothèque Alexis de Tocqueville, inaugurée en grandes pompes le vendredi 13 janvier 2017 sur la presqu'île de Caen (Calvados), est en lice pour l'ArchiDesignclub Awards 2017. La sélection a été opérée par l'ArchiDesignclub (ADC), club qui "fédère la première communauté française de professionnels de l'architecture et du design". La compétition est animée par le magazine "de tendance et d'inspiration des professionnels de l'architecture" Muuuz, lu dans plus de 20 pays.

Les votes sont ouverts jusqu'au 10 février

Le projet, porté par l'architecte hollandais Rem Koolhaas, est nommé dans la catégorie "Conservatoire et Médiathèques", de la sélection Culture. La bibliothèque municipale est en compétition aux côtés du conservatoire de Clamart, du pôle danse et musique de Versailles (Ile-de-France) et de la médiathèque de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine).

Les internautes ont jusqu'au vendredi 10 février 2017 pour voter sur le site de l'ADC et les lauréats seront révélés au cours d'un dîner de gala le mercredi 1er mars 2017.

