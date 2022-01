La nouvelle bibliothèque Alexis de Tocqueville, inaugurée le 13 janvier dernier sur la presqu'île de Caen, est en lice pour l'ArchiDesignclub Awards 2017. Le projet, porté par l'architecte hollandais Rem Koolhaas, est nommé dans la catégorie "Conservatoire et Médiathèques" aux côtés du conservatoire de Clamart, du pôle danse et musique de Versailles et de la médiathèque de Bordeaux. Départagés par les votes des internautes, les résultats seront révélés le 1er mars au cours d'un dîner de gala.

