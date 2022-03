Caen. A Caen, la bibliothèque Alexis de Tocqueville lauréate d'un prix d'architecture

Elle n'en finit plus de faire parler d'elle. La bibliothèque municipale de Caen (Calvados) a reçu, mercredi 1er mars 2017, l'ArchiDesignclub Award, un prix d'architecture. Le projet, porté par l'architecte hollandais Rem Koolhaas, était nommé dans la catégorie "Conservatoire et Médiathèques", de la sélection Culture.

25 projets récompensés

Le concours, organisé par l'ArchiDesign Club et animé par les magazines "Muuuz" et "d'a", a récompensé pour sa 4e édition, 25 projets d'architecture et d'architecture d'intérieure.

La bibliothèque municipale était en compétition aux côtés du conservatoire de Clamart, du pôle danse et musique de Versailles (Ile-de-France) et de la médiathèque de Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine).

A LIRE AUSSI.

Nouvelle bibliothèque de Caen : le programme des animations du week-end inaugural

La nouvelle bibliothèque municipale en lice pour un prix