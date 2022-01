Du mardi 14 au samedi 18 février, 2017 pour sa 17e édition, le festival Technolud de Petit-Couronne (Seine-Maritime) rassemble jeux sportifs en plein air et jeux vidéo sous le titre " ça roule toujours".

Comme sur des roulettes

Avis aux plus audacieux, ils pourront s'essayer, sur le parvis du Sillon, aux courses en caisse à savon, karting ou overboard mais aussi à d'autres moyens de locomotion à roulettes plus traditionnels comme les rollers, les trottinettes…

Et pour faire le lien avec les animations proposées en intérieur, une course de voitures télécommandées sera mise en place, inspirée par les jeux vidéo.

Un fond conséquent

La ville de Petit-Couronne, qui célèbre cette année la 17e édition du festival, possède une impressionnante collection de jeux vidéo. Mise à disposition de ses habitants à l'espace jeunesse tout au long de l'année, elle est enrichie chaque année spécialement pour cet événement.

Mais la municipalité loue également des jeux pour l'occasion. Chaque secteur est encadré par un animateur et cette offre variée permet de rassembler en moyenne 150 à 200 visiteurs par jour.

Et si les jeux sont variés au Technolud les activités le sont aussi. Le but? Faire plaisir à toutes les tranches d'âges. En semaine, les animations du matin s'adressent plus aux 5-12 ans, alors que l'après-midi les jeux vidéo proposés seront destinés aux collégiens et lycéens. Les animations du vendredi soir et du samedi après-midi sont quant à elles destinées à un public familial, toute tranche d'âges mêlée.

Diversité et innovations

Pour cet événement, le Sillon est agencé en différents espaces de jeux thématiques: un secteur où les plus petits peuvent s'initier aux jeux vidéo avec des consoles adaptées, un autre où une vingtaine de postes permettent de jouer en réseau… On trouve également des écrans géants pour des compétitions de Driveclub, Hot Wheels, Sprint cars ou Moto racer ou encore un espace de danse avec la Wii.

Le Technolud permet à tous d'explorer des jeux innovants et onéreux, tel que le circuit Real FX avec ses voitures mécaniques reliées au jeu vidéo. Il offre aussi l'occasion de tester un casque à réalité virtuelle sur la PS4: une technologie exceptionnelle!

Pratique. Du 14 au 18 février. Du mardi au vendredi, 9h30-12h, 13h30-16h30. Vendredi 17h15-19h15 : soirée famille. Samedi 14h-17h. Le Sillon à Petit-Couronne. Tarifs 2 à 3€ la demi journée. www.ville-petit-couronne.fr

