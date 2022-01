Rouen. À Rouen, bientôt un parc de loisir consacré à la réalité virtuelle

Ce sera une première à Rouen (Seine-Maritime). Dans le centre commercial Saint-Sever, un parc Cahem consacré à la réalité virtuelle va ouvrir ses portes au mois de décembre 2018. Il proposera sur un espace de 300 m2 diverses expériences consacrées à cette nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo. "Nous avons les toutes dernières machines 4VR", précise le gérant Maxence Bertrand, jusqu'à maintenant dans le monde de l'escape game à Rouen (Seine-Maritime). L'expérience est totale. Casque sur la tête, sangle à la taille, sur chaussures à roulette, le personnage que vous incarnez dans le jeu reproduit vos mouvements. Il court quand vous courez, tourne la tête quand vous le faites et tire quand vous tirez avec votre arme.

Voilà pour Terra 2024, un jeu de tir qui prend place dans un univers post-apocalyptique. "L'avantage est que nous avons l'exclusivité sur tous les jeux, puisqu'ils sont développés et distribués par Cahem, précise Maxence Bertrand. Ils seront tous mis à jour régulièrement pour ne pas lasser les joueurs". Et il n'y aura pas que des jeux violents dans ce parc qui se veut accessible à tous, gamers confirmés comme novices. La Faille de Gomaroth, dans un univers fantastique, repose davantage sur la stratégie et le travail en équipe. D'autres machines, plus simples, permettront aux débutants et aux plus jeunes de s'initier sur divers jeux d'arcade.

Une expérience immersive

"Nous avons vraiment pensé le lieu comme un parc où l'on propose plus que du jeu vidéo", explique le gérant. L'expérience se veut la plus immersive possible, avec des décors sur les murs et un accueil par les membres du personnel en costume pour recréer une ambiance médiéval-fantastique chère aux aficionados. Une boutique proposera la vente de produits dérivés dans les univers d'Harry Potter ou de Zelda et des costumes pour les amateurs de cosplay et jeux de rôle. Un moment ludique à essayer même s'il représente un coût. Comptez en moyenne 1 euro la minute sur les différentes machines de réalité virtuelle.