Ce mardi 31 janvier 2017, le SPO Rouen Tennis de table se déplaçait à Issy-les-Moulineaux pour la 9e journée de championnat de Pro BM.

Les Rouennais veulent garder la tête du championnat

L'objectif est clair pour les Rouennais, être en tête du championnat et le rester jusqu'à la fin de la saison.

Le premier à entrer en piste est le Chinois Nan Liu, qui affronte le jeune Alexandre Cassin (n°45 français à 19 ans). Le premier set est en faveur du joueur d'Issy, mais le Rouennais se réveille et accomplit sa tache sans vaciller 1-3 (11-6, 4-11, 6-11, 7-11).

Ensuite, Jesus Cantero affronte Enzo Angles (n°59) et remporte le match sur le même score que son coéquipier 1-3 (11-6, 10-12, 10-12, 12-14 ). Après la pause, le double Rouennais cède un point face aux joueurs d'Issy sur le score de 3-1 (6-11, 11-8, 13-11, 11-3). Il faut attendre l'entrée d'Abdel-Kader Salifou face à Enzo Angles pour conclure cette rencontre. Le Rouennais s'impose 3-0 (11-8, 11-9, 11-5) et permet au SPO de remporter la rencontre 3-1 et les points de la victoire.

Le SPO toujours leader

Au classement, le SPO Rouen reste à la 1ère place avec 23 points, 6 victoires et 3 défaites. Juste derrière, Miramas cumule 21 points avec 7 victoires et 2 défaites.

La prochaine rencontre, prévue le mardi 7 février 2017, confrontera justement ces deux équipes sur le terrain de Miramas. L'issue pourrait bien chambouler le classement si Rouen cède la victoire.

A LIRE AUSSI.

Tennis de table: Faux pas pour le SPO Rouen

Tennis de Table : Rouen en tête du championnat

Tennis de table: quatrième succès consécutif pour le SPO Rouen