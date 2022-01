Rouen. Elbeuf : il violente sa compagne le jour de Noël

Le 25 décembre dernier à Elbeuf (Seine-Maritime), un individu arrose un peu trop le jour de Noël et agresse sa compagne et son enfant mineur. Les coups portés provoquent une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. La Police, prévenue, connaît bien l'homme, beau père de l'enfant, car il a déjà été condamné à six reprises pour vols, détention de stupéfiants, refus d'obtempérer et violences diverses. Cette fois-ci, il a agi en récidive.

On le connaît souvent violent avec le fils de sa compagne, lequel s'interpose lorsque le couple se dispute. Une amie de la victime, entendue par la Police, affirme qu'elle l'a souvent vue marquée par des coups au visage. Une enquête de voisinage confirme ces déclarations, et constate également que l'enfant devient de plus en plus violent à l'école.

Placé en garde à vue, le prévenu déclare : "J'avais trop bu à Noël, on était tous agressifs". Pour la partie civile, " C'est l'enfant qui subit l'essentiel des conséquences de l'alcoolémie du couple ". Pour le Ministère public, "l'accusé a une nature violente et récurrente qui doit être sanctionnée sévèrement". La défense de l'accusé fait remarquer "qu'il n'y a pas de preuves tangibles de la violence du prévenu".

Il est condamné à dix mois de prison avec sursis et d'une mise à l'épreuve de deux ans avec interdiction d'entrer en contact avec sa compagne et son beau-fils.

