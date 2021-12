Barentin. Des postes menacés dans le groupe Vivarte en Seine-Maritime

Ce mercredi 25 janvier 2017, une délégation intersyndicale du groupe Vivarte est allée plaider sa cause devant la ministre du travail, Myriam El Khomri. Le groupe, qui possède des enseignes comme André, Naf-Naf et La Halle aux chaussures, fait l'objet d'un vaste plan de restructuration. Par exemple, les directions de La Halle aux vêtements et de La Halle aux chaussures devraient fusionner pour faire des économies selon une source syndicale.

Des emplois menacés en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, Vivarte cherche à se séparer de plusieurs magasins. C'est notamment le cas de la petite boutique La Halle aux chaussures de la zone commerciale La Carbonière, à Barentin (Seine-Maritime) (la zone compte deux points de vente). Selon cette même source syndicale, "trois salariés sont touchés et ne savent pas s'ils seront licenciés, replacés ailleurs ou éventuellement repris en même temps que les murs". Si aucune décision n'est prise avant le 31 août 2017, ces trois postes devraient être supprimés.

Le cas de cette boutique n'est pas isolé. Dans le département, bien d'autres seraient dans la même situation comme le magasin Naf-Naf de Barentin (Seine-Maritime) ou les boutiques André de La Vatine (Seine-Maritime) à Mont-Saint-Aignan et du centre commercial Saint-Sever à Rouen. Le chiffre départemental n'est pas encore connu mais à l'échelle nationale, ce sont "579 suppressions de postes qui sont envisagées", d'après une source syndicale.

