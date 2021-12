danse. Immersion artistique dans les pratiques culturelles congolaises

Jean-Aimé Kifoula est aux commandes d'un stage peu ordinaire : la pratique mêle en effet à la fois la danse, le chant et les percussions de la culture congolaise. Une façon de "créer un espace de liberté et de créativité" pour Jean-Aimé Kifoula. Ouvert aux adultes comme aux plus jeunes, aux débutants comme aux confirmés, ce stage a pour but de mettre en immersion artistique les participants : "l'idée est de chanter, d'intégrer le rythme, de ressentir l'envie d'exprimer et de prolonger le mouvement par le corps".

Samedi 28 et dimanche 29 janvier à la Salle Bizet, rue Victor Hugo à Mondeville. Tarifs: de 10 à 20€. Tél. 06 82 11 20 26