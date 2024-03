Mondeville. La pluie fait le bonheur des loisirs en intérieur pendant les vacances scolaires

Une longue file d'attente s'est formée à l'extérieur de L'îlot Z'enfants, mardi 5 mars. En temps de pluie, ce parc de loisirs pour enfants de 2 000m2 fait le plein. "On fait des journées complètes avec une grosse vague en début d'après-midi en général", avance Anthony Payet, l'un des salariés.

1 000 enfants par jour

Le public est au rendez-vous au parc de loisirs L'îlot Z'enfants !

Depuis le début des vacances scolaires, plus de 1 000 enfants par jour viennent s'amuser sur les toboggans, trampolines et structures gonflables du parc. Alors, forcément, avec seulement deux jours de soleil en février à Caen, l'employé savoure. "On a eu beaucoup plus de sollicitations que l'année dernière à la même période. Parfois, il faut faire la queue entre 30 minutes et une heure", poursuit-il.

Les loisirs indoor savourent, ceux en extérieur grimacent

A quelques kilomètres, au karting de Démouville, c'est le désert. Seulement vingt personnes avaient réservé mardi 5 mars, soit environ trois fois moins que lors des beaux jours. "C'est un peu la soupe à la grimace", admet Shanley M'Barki, la responsable de la structure, tout en précisant que conduire un karting sous la pluie peut se faire sans danger. "On a des pilotes qui adorent rouler quand il pleut. Les trajectoires sur piste mouillée n'ont rien à voir avec celles sur piste sèche". Pendant ces jours plus calmes, l'équipe en profite pour faire quelques réparations ou ajustements sur la piste en extérieur.

Au karting de Démouville, on prend son mal en patience en attendant le retour des beaux jours.

Côté clients, s'abriter en intérieur fait l'unanimité. Stéphanie Launay et Patricia Marie sont venues avec leurs bambins à L'îlot Z'enfants. "En ce moment, c'est les écrans à gogo, alors on va à la piscine, au laser game, à la salle d'escalade… On a de la chance, il y a plein de choses à faire en intérieur autour de Caen !", s'exclame l'une d'entre elles, surprise par le monde, avant que son amie n'ajoute : "De toute façon, on est en Normandie. Le temps est comme ça !" C'est vrai, on s'habitue à la pluie, mais si le soleil pouvait pointer le bout de son nez, ce ne serait pas de refus, comme l'assure Shanley. "C'est toujours plus sympa de rouler quand il fait beau !", conclut-elle.