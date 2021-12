Caen. Caen Runners lance son site internet

L'association Caen Runners poursuit son développement en lançant son site internet en ce mois de janvier 2017. Créée il y a un an, cette communauté doit justement beaucoup au numérique. "On était plusieurs coureurs autour de la Prairie et on communiquait entre nous via le hashtag #CaenRunners sur les réseaux sociaux. On a donc fini par créer officiellement une association avec ce nom", explique Raphaël Halfaoui, secrétaire de l'association. Aujourd'hui l'association compte 40 adhérents dont quatre membres du bureau.

Conseil et itinéraires

Le site regroupera, en plus de ce que l'on trouve déjà sur les réseaux sociaux de l'association, des comptes-rendus de courses, une base de données de parcours sur Caen et la région, ou encore des conseils diététiques sur un ton décalé. Il permettra aussi et surtout de rejoindre l'association plus facilement.

Pour 2017, Caen Runners entend continuer à se faire connaître afin de trouver des partenariats pour se financer. Au programme : des participations aux Courants de la Liberté, au Triathlon de Deauville, au Marathon de Paris et très prochainement, le 12 février, 15 coureurs avec leur maillot Caen Runners participeront au semi-marathon de Barcelone. À moyen terme, l'association compte aussi organiser des événements dans la région.

Pratique. Le site de l'association, www.caenrunners.com

A LIRE AUSSI.

Le marathon de New York, une course qui vaut de l'or

Le marathon de Bamiyan, une affaire de femmes et de liberté au pays des Bouddhas

Des sans-abri de Los Angeles courent pour un nouveau départ

Bulletin de paie, infractions routières, divorce, tabac : tout ce qui change en France le 1er janvier 2017

Les parents solos, ces marathoniens en quête de soutien