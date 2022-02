COLOR-RUN. Les lycéennes à l'honneur à Caen

La journée internationale des droits de la femme coïncidera avec la première édition de La Lycéenne, mercredi 8 mars. Caen fait partie des cinq villes françaises, avec Paris, Bordeaux, Montpellier et Ajaccio, qui accueilleront cette manifestation. Plus de 1000 jeunes filles seront de la partie entre l'Hippodrome et le Parc Expo. "On voulait organiser un événement sportif autour de la pratique sportive féminine, explique Arnaud Bidel, directeur régional de l'UNSS. On l'a centré autour des années de lycée, qui correspondent bien souvent à un décrochage sportif chez les filles." Le sport, oui, mais sans les contraintes de la compétition, et avec des animations festives. Le circuit de trois kilomètres sera agrémenté de jets de couleur, sur le principe bien connu de la Color Run.

Maëva Danois marraine

"Pas de prise de tête, pas de classement, on veut valoriser le sport pour être ensemble et se faire plaisir." C'est aussi dans ce but qu'un village sera mis sur pied. Les premiers départs auront lieu à 15h00 sous le parrainage de Maëva Danois, internationale française. "Il est important de sensibiliser l'Education Nationale au sport scolaire, à la solidarité et au partage, insiste-t-elle. Je veux que les filles se lâchent !" Avec 1060 inscrites, issues des lycées des académies de Caen et Rouen, l'épreuve caennaise se classe deuxième au niveau français. Et ce classement-là, elle l'accueille bien volontiers !

