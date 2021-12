Rouen. Marc-Antoine Trolleti va quitter la tête du Stade Rouennais Rugby

"Je vais me retirer et mettre en place le deuxième étage de la fusée." Ce lundi 23 janvier 2017, le coprésident du Stade Rouennais Rugby (Seine-Maritime) Marc-Antoine Trolleti a confirmé les rumeurs qui circulaient autour de son club.

Jean-Louis Louvel aux manettes

Une élection devrait avoir lieu au mois de février pour porter Jean-Louis Louvel à la tête des Lions de Rouen, en lieu et place du tandem Trolleti-Hanchard. Une information confirmée par Jean-Louis Louvel en personne sur sa page Facebook.

De son côté, Marc-Antoine Trolleti est heureux du nouveau souffle que le magnat des palettes en bois va pouvoir apporter au club qu'il a relancé. "Nous avons la chance d'avoir trouvé une personne qui adhère au projet et qui le poursuive", confie Marc-Antoine Trolleti.

Alors qu'il est attaqué par la Métropole, qui lui reproche "un déficit de gestion évalué à 300 000 €", et que la Matmut a annoncé la fin de son soutien financier au club, Marc-Antoine Trolleti préfère se souvenir des bons moments: "J'ai réussi à fédérer beaucoup de monde et le coach Richard Hill autour de notre projet." Ce sera maintenant à un autre de le porter et d'accompagner le club vers la Pro D2.

