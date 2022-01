Forum des formations supérieures dans l' Orne ce jeudi sur le site universitaire d'Alençon-Damigny

Le « Forum des formations supérieures de l?Orne », au gymnase du site universitaire d?Alençon-Montfoulon, 11ème édition !

Un rendez vous destinés aux lycéens et aux étudiants... l?éventail des formations supérieurs proposées dans l?orne en un seul lieu !

2 conférences sont également au programme .... sur « l?industrie dans l?Orne », et sur la réussite dans les filières courtes : BTS ; DUT, et licence professionnelle.

Une expo présentera aussi « l?industrie ornaise » !

