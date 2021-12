Vire. Vire : une bande dévalise des caves et des voitures 

Aucun des quatre prévenus n'était présent à l'audience du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) du jeudi 19 janvier 2017 où ils devaient répondre de vols (Commis à Vire, au sud-ouest de Caen du jeudi 24 au lundi 28 novembre 2016) et pour trois d'entre eux de détention et cession de stupéfiants.

Pas moins de dix victimes

À Vire, à la fin du mois de novembre 2016, plus d'une dizaine de personnes portent plainte pour vols et dégradations. Que ce soit dans leurs voitures dont les portières ont été forcées, leurs garages ou leurs caves où les cloisons qui séparent les divers locaux ont été dégradées. Divers objets et du matériel d'outillage sont ainsi dérobés.

Bien connus dans la région de Vire pour ce genre de délits, les quatre hommes sont rapidement appréhendés. À cette occasion la police découvre chez l'un d'entre eux de l'héroïne et de la cocaïne que ce dernier admet partager avec deux de ses comparses. (Il met à leur disposition un "pot commun" dans lequel chacun "tape" suivant ses besoins.)

Des magasins peu regardants

"Cette bande de cambrioleurs a été facile à identifier explique le procureur et ceci grâce aux magasins qui rachètent sans se préoccuper de la moindre facture, donc de la provenance des objets vendus."

Ils sont condamnés à 3 mois de prison avec sursis, excepté celui qui n'est pas mise en cause pour le délit de stupéfiants, pour lui ce seront 2 mois avec sursis. S'y ajoutent 200 euros de dommages et intérêts dont ils devront partager le paiement.

