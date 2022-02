Vire. Calvados : deux nuits de cambriolages à Vire

C'est pour divers vols commis à Vire (Calvados) du mercredi 11 au vendredi 13 mars 2015, qu'un homme âgé de 25 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen. Absent à l'audience, il était représenté par son avocat.

Il "visite" six commerces

Durant ses deux nuits, six commerces virois ont eu la désagréable surprise d'être "visités". L'hôtel Revotel, le garage Legrand, le Colin pneus, le bar l'Oasis, la coopérative agricole l'Agrial et l'auto-école MP conduite.

C'est toujours le même mode opératoire. Le voleur dégrade portes de commerces, de garages, escaladant au besoin des grillages. Intéressé essentiellement par l'argent liquide il fracture des caisses, s'emparant au besoin de chèques.

Alcoolisation massive

Ayant un casier judiciaire pour vols, il est interpellé grâce à ses empreintes digitales laissées sur les lieux. L'individu est coopérant, pas opposant. Il souffre de problèmes psychologiques dus à un passé traumatisant, mais d'aucune anomalie mentale. Les cambriolages ont été perpétrés dans un état d'alcoolisation massive. Seule explication, son frère ayant refusé de l'héberger, il avait besoin de se nourrir.

Sursis et soins

Il écope de 3 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. S'y ajoutent injonctions de soins, de travail et de fixer sa résidence. il devra s'acquitter de la somme de 3 620 euros de dommages et intérêts dans lesquels sont compris les dégâts occasionnés aux portes et aux caisses.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il s'introduit dans un garage... sans rien dérober

Calvados : il relève un scooter tombé et est accusé de recel