Rouen. Nouvelle alerte à la pollution en Seine-Maritime et dans l'Eure

La pollution est déjà de retour. L'organisme Air Normand, qui contrôle la qualité de l'air, annonce un pic de pollution par des particules en suspension dans l'Eure et la Seine-Maritime pour le samedi 21 janvier 2017.

#pollution PM10: procédure information et recommandation pour la journée de demain, samedi 21 janvier https://t.co/73BgXE1hwB — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) 20 janvier 2017

Les deux préfectures conseillent de limiter les activités physiques et sportives (intérieures comme extérieures) et invite les personnes sensibles à ne pas "aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants: fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, chauffage au bois, déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe".

Les habitants sont invités à respecter une liste de recommandations pour limiter la durée de ce pic de pollution:

Privilégier le covoiturage , opter pour les transports en commun et abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les grands axes routiers.

, opter pour les transports en commun et abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les grands axes routiers. Limiter les feux de cheminée et maîtriser la température des logements .

. Réduire les émissions de poussières et éviter d'utiliser des groupes électrogènes sur les chantiers.

De recourir, si les moyens le permettent, au télétravail, à l'audio conférence ou à la visioconférence.

