Caen. Les deux "détrousseurs" de Caen condamnés à six mois de prison ferme

El Hat Said Mammare, âgé de 32 ans, et Imad Iddine Mebarki, âgé de 23 ans, ne se sont pas présentés à l'audience du tribunal de grande instance de Caen (Calvados) du mercredi 18 janvier 2017 où ils étaient jugés pour vols et recels en réunion.

Ils simulent un état d'ivresse

Dans les rues du centre-ville de Caen (Calvados), principalement la nuit, trois hommes d'origine étrangère simulent un état d'ivresse, abordant les passants, leur donnant des accolades répétées. Cette diversion leur permet de les délester du contenu de leurs poches. Cette nuit-là, trois acteurs de ce genre de scénario sont filmés par des caméras de vidéosurveillance. On les voit opérer leurs larcins puis se partager le contenu d'un portefeuille avant de le jeter dans une poubelle.

Deux individus sur trois sont interpellés

A l'arrivée de la police, l'un des membres du trio prend la fuite (plus tard il apparaîtra qu'il a dépensé pour 220€ d'appels sur un téléphone portable volé). Sont trouvés sur les deux interpellés plusieurs porte-monnaie, portefeuilles, téléphones portables, un certain nombre de cartes bancaires et un Iphone.

"La ville de Caen est accueillante"

Ils expliquent être venus en France par la Turquie en payant un passeur 500€. "L'asile politique est plus facile à obtenir quand on vient de là-bas, quitte à devoir changer de nom. La France est un pays accueillant, surtout la ville de Caen." En attendant ils écopent de six mois de prison ferme chacun.

