Rouen. Mimpe, un nouveau réseau social "made in Rouen"

Si le nom de Mimpe ne vous dit rien, c'est normal. Mais avec la viralité sur Internet, il suffirait d'un rien pour que vous en entendiez parler tous les jours. Mimpe, c'est un réseau social créé par un étudiant en sciences rouennais qui développe des petits jeux en autodidacte depuis quelques années. Avec ce nouveau projet, Maxime Payage veut créer un nouveau mode d'utilisation des réseaux sociaux.

"On passe trop de temps à regarder les selfies de soirée et la vie sentimentale des autres. Là, l'idée c'est de bouger et de proposer de choses", explique le jeune homme de 20 ans. Son application repose sur l'idée du partage de découvertes, qu'il s'agisse de films, de musique ou même de restaurants. Une sorte de catalogue de propositions pour qui cherche quelque chose de nouveau et d'original.

Un an et demi de travail

Pour lancer son application sur iPhone en décembre 2016, il lui a fallu "près d'un an et demi de travail en solitaire" et quelques investissements de sa poche. En un mois, Mimpe compte déjà une centaine d'utilisateurs actifs qui partagent majoritairement de la musique et des films. Pour attirer plus de monde, Maxime veut très vite développer son application pour les smartphones Android.

"Mais coder pour iOS ou pour Android, c'est comme parler deux langues différentes", décrit le jeune développeur. Pour ne pas laisser le soufflé retomber, Maxime se donne pour objectif de rendre Mimpe accessible sur Android avant le mois de mars.

"Utiliser Mimpe comme le mot Schtroumpf"

Et quand on lui demande d'où vient et ce que signifie Mimpe, Maxime Payage sourit: "Je voulais que l'on puisse l'utiliser comme le mot "Schtroumpf" un peu partout: on peut parler de Mimpers pour les utilisateurs ou créer le verbe Mimper". Si la mayonnaise prend, de nouveaux mots pourraient bientôt faire leur entrée au dictionnaire.

A LIRE AUSSI.

Figo, Ronaldinho et Saha visent la lucarne... du business numérique

Normandie: Godblessyoo, l'application mobile pour bénir ses proches et propager le bien