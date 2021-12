Météo. Vague de froid en Normandie : jusqu'à -6° attendus

La vague de froid attendue cette semaine arrive ce lundi 16 janvier 2017 dans la soirée en Normandie. Mais c'est surtout dans la nuit de mardi à mercredi qu'elle se fera le plus sentir avec des températures attendues jusqu'à -6° dans le Calvados par exemple, dans le secteur du Pays d'Auge.

Du froid pour toute la semaine

Dans l'est de l'Orne, dans les secteur d'Argentan et de L'Aigle des températures similaires devraient être enregistrées. L'est du département de la Seine-Maritime connaîtra également des températures de -5 ou -6°, notamment dans le secteur de Gournay-en-Bray. Le froid s'installera toute la semaine puisque le minimum attendu pour dimanche est de -5° dans la région.

Plan "Grand froid" activé

Les autorités du département de La Manche ont annoncé activer le plan grand froid. De son côté, Météo France a placé les cinq départements normand en vigilance jaune à la neige et au verglas.

? [#Météo] Passage en vigilance jaune pour neige et verglas pic.twitter.com/RCMmFC33gV — Préfecture 50 (@Prefecture50) 13 janvier 2017

