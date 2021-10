Inquétude des professionnels du tourisme sur le nouvel accès au Mont-Saint-Michel

Le projet de nouvel accès au Mont Saint-Michel a fait l'objet d'une réunion tendue jeudi soir à laquelle participaient près de 200 personnes face au président du syndicat mixte qui gère le projet, et le président PS de Basse-Normandie, Laurent Beauvais... les montois et les commerçants dénoncent les conditions d?accès au Mont après les travaux de la digue-pont dont les travaux vont débuter dans quelques semaines... plus un véhicule ne sera autorisé au pied de la merveille, y compris les vélos... les navettes seront obligatoires ou alors l?accès se fera à pied ....Ce qui inquiète certains professionnels c?est que les touristes devront marcher 900 mètres du parking au départ de la navette, puis 300 autres du terminus au mont. Certains pensent que Veolia, qui a décroché le marché d?accès au mont, n'a pas prévu assez de navettes et craignent que les touristes aient à les attendre plusieurs heures, avec une conséquence sur la fréquentation touristique de la merveille. Les navettes doivent démarrer en novembre 2011 mais le mont ne devrait pas retrouver son insularité avant 2015.

