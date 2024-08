CHU de Caen. Accès aux urgences modifié pendant un an

Les travaux avancent pour construire le nouveau CHU à Caen. Et pour les mener à bien, des perturbations sont nécessaires. Désormais, et pendant un an, le carrefour Est, qui dessert le bâtiment Sud du CHU, où se trouvent notamment les urgences gynéco-obstétricales et pédiatriques, via l'allée des urgences, l'allée de la recherche et l'allée des bambins, est fermé. Les ouvriers sont en train de construire une passerelle, reliant le bâtiment Femme/Enfant/Hématologie, avec le nouvel hôpital.

De nouveaux accès sont aménagés à l'aide d'une signalisation directionnelle provisoire, fait savoir l'établissement hospitalier. "Les flux de mobilité douce (piétons, vélos) sont maintenus et adaptés." Les parkings P1 et P2 restent ouverts.