Rouen. Hockey-sur-glace : déplacement chez les Ducs de Dijon pour les Dragons de Rouen

Pas de repos pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui se déplacent chez les Ducs de Dijon dimanche 8 janvier 2017 à 17h pour le compte de la 31ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

Après une 3ème victoire consécutive en championnat face à Nice 4-1, vendredi 6 janvier 2017, les Rouennais se déplacent à Besançon pour rencontrer une équipe qui n'est pas au mieux en championnat.

4ème, les Normands devront continuer sur cette belle série en remportant une précieuse victoire face au 11ème du classement qui reste sur une défaite face à la lanterne rouge Chamonix/Morzine sur le score de 6-4.

Les deux confrontations précédentes entre Dragons et Ducs se sont soldées à chaque fois par des victoires Jaunes et Noirs (6-2 à domicile et 3-0 à l'extérieur). De bonne augure donc pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui ne devront pas perdre de points précieux sur la route.

