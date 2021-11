Génération Tendance : tentez de trouver le 8ème CODE CADEAU !

Top départ pour le 8ème code de la saison.



Tous les soirs, écoutez tout ce qu'il se passe dans "Génération Tendance" entre 16h et 20h, avec Mickaël, Morgane et Fréd. Tentez de trouver le code à quatre chiffres, pour remporter vos cadeaux !





Si vous trouvez le 8ème code de la saison, vous gagnez :



- Vos 4 places pour le Tendance Live Anova, samedi 28 janvier à Alençon avec Corson, Ridsa, Tibz, Damien Lauretta, June the Girl, Arcadian, Souf, Talisco, Pagadixx...









– La New 3DS XL de Nintendo (200€).









– Votre bracelet connecté TECHNAXX Noir (55 €).









Un indice... ? Voici une partie du code : _-7-_-_