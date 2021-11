Vos hits préférés de l'année 2016

Vous pouvez voter tous les jours sur notre site internet pour soutenir vos titres préférés. Le classement a lieu chaque samedi sur l'antenne de Tendance Ouest entre 19h et 21h avec Laure.

Nous avons donc additionné l'ensemble des votes reçus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 pour faire le classement de l'année qui est... surprenant! En effet, sur les 33 titres les plus plébiscités en 2016, seulement 6 sont sortis cette année là!! Il y a 1 titre de 2013, 9 titres de 2014 et 17 titres de 2015. Six artistes français figurent dans ce classement, pour un total de 10 titres, soit un peu moins d'un tiers de vos coups de coeur.

Voici votre top 10 de l'année:

10) OMI Cheerleader (2015)

9) FRERO DELAVEGA Le coeur éléphant (2016)

8) FRERO DELAVEGA Ton visage (2015)

7) BOULEVARD DES AIRS Bruxelles (2016)

6) THE AVENER Castle in the snow (2015)

5) MAJOR LAZER Lean on (2015)

4) JASON DERULO Want tot want me (2015)

3) KYGO Stole the show (2015)

2) MATT SIMONS Catch & release (2016)

1) LOST FREQUENCIES Reality (2015)