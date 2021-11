Caen. À Caen, Laurent redonne vie aux tapis et canapés

Laurent Beaugeard est tapissier décorateur. Il est installé à Caen (Calvados) depuis juin 2016 et à ouvert sa propre boutique "Cocoon Gallery". Il reconnaît que son métier est peu connu du grand public. "C'est quelqu'un qui s'occupe de toute la décoration textile d'un espace intérieur (voilages, rideaux, literies coussins…), et qui garnit et habille le mobilier (canapé, fauteuil…)"

Cette passion de la décoration l'anime depuis tout petit. "Je traînais toujours dans l'atelier de mon grand-père. Un jour, il m'a emmené chez un tapissier et ça a été le déclic, je savais que je voulais faire cela plus tard." Suite à cela, il obtient un CAP puis un bac professionnel de tapissier décorateur. "Puis, j'ai commencé à travailler à 16 ans", explique-t-il.



Au service de la décoration de maison

Son parcours professionnel l'emmène ensuite aux quatre coins de la France. Avec toujours la même envie: être au service de la décoration de maison: "Les odeurs et le tissu sont des choses qui ne me quittent jamais."

Mais aujourd'hui, Laurent est inquiet pour l'avenir. La concurrence avec les produits manufacturés est très rude. "Malheureusement, il ne va plus falloir très longtemps pour que notre métier disparaisse." Face à ce constat, et pour contrer la morosité ambiante, il présente ses mêmes arguments aux clients. "Nous, on est dans la durée, dans la qualité. Un fauteuil que vous achetez dans une grande enseigne peut vous lâcher en cinq ans. Pas chez moi" Selon l'artisan, "tout est possible avec du temps, mais aujourd'hui les gens sont pressés." En moyenne, il met entre deux à trois mois pour créer un produit.

L'autre partie de son travail consiste à restaurer le patrimoine. "Quand vous héritez d'un fauteuil de chez votre grand-mère, vous pouvez soit le vendre sur internet, soit venir le faire réparer chez un tapissier décorateur. Et je travaille avec les mêmes techniques de l'époque." Avis aux amateurs.

Pratique. Cocoon Gallery, 73 rue Saint Martin. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Tél. 02 50 22 01 78 ou 06 22 94 02 51. Mail : cocoon.gallery14@gmail.com

