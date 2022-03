Caen. Les Meilleurs ouvriers de France lancent un appel aux candidats dans le Calvados

Les Meilleurs ouvriers de France du Calvados étaient réunis, jeudi 2 mars 2017, à la Préfecture du département pour relancer un appel aux candidatures pour le 26ème concours "un des Meilleurs Ouvriers de France" qui se déroulera en 2018. La clôture des inscriptions, initialement prévue à la fin du mois de mars a été reportée au 31 mai. À cette occasion, deux meilleurs ouvriers de France caennais étaient présents pour recevoir leur diplôme et parler de leurs expériences.

Un parcours atypique

Stacy Cez, 29 ans, sacré meilleur ouvrier de France (MOF) 2015 charcutier-traiteur, était installé à Caen pendant six ans avant de travailler en région parisienne. "C'est avant tout la concrétisation et la validation de mon parcours professionnel et de mon travail quotidien. Être MOF participe à la mise en avant de mon métier, la transmission et le partage de mon savoir-faire". Stacy Cez a pris un virage professionnel qui l'a amené jusqu'au concours des Meilleurs ouvriers de France. Son parcours scolaire, plutôt classique, avec un baccalauréat scientifique et une classe préparatoire, l'a poussé vers des études de vétérinaires. "Pour des raisons personnelles j'ai entamé un virage professionnel plus tourné vers la transmission". Actuellement, Stacy Cez forme des apprentis. "S'ils veulent se présenter aux concours je les aiderai bien évidemment", sourit-il.

La rigueur et la persévérance : les atouts des MOF

Marie-Claire Fajoux, 52 ans, professeur au Centre interprofessionnel de formation de l'artisanat du Calvados (CIFAC) depuis 2011, où elle enseigne la coiffure du CAP jusqu'au brevet de maîtrise, a elle aussi reçu son diplôme de Meilleur ouvrier de France. Installée en tant que coiffeuse à Caen à 21 ans, elle a développé son salon en une dizaine d'années avec neuf salariés. "Même en partant du CAP, on peut arriver à une performance de qualité, un véritable dépassement de soi". C'est ce qu'elle essaie de transmettre aux jeunes du CIFAC, qu'elle prépare aux olympiades des métiers et au concours du MOF. "Mon objectif est dire à ces jeunes, faites votre travail mais faites le bien. Pour moi la rigueur, l'honnêteté, la droiture et la persévérance sont les principales qualités d'un meilleur ouvrier de France", explique Marie-Claire.

