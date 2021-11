Qui sont les candidats sur la tournée de Danse avec les stars 7 ?

Danse avec les stars prend un autre tournant, celui de la rencontre avec les fans de l'émission aux quatre coins de France. Ils vont retrouver leurs stars favorites sur scène et surtout, les chorégraphies qui ont marqué cette saison 7.

Parmi les candidat(e)s attendu(e)s sur la tournée de Danse avec les stars on retrouve Laurent Maistret, vainqueur de la saison sans sa partenaire Denitsa Ikonomova qui a annoncé sur son compte instagram qu'elle n'y participera pas.

Camille Lou sera de la partie avec Grégoire Lionnet, mais il n’y aura pas que les finalistes. Karine Ferri sera présente, tout comme Sylvie Tellier, Florent Mothe ou encore Valérie Damidot.

Autre grande absente : Caroline Receveur. La blogueuse a annoncé sur Twitter qu’à "cause d’un planning trop chargé" , elle ne partirait pas sur les routes de France avec tous ses petits camarades.

Vous êtes nombreux à me demander, malheureusement non je ne participerai pas à la tournée #DALS à cause d'un planning trop chargé ??????