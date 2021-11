Vos hits préférés de la semaine

Du changement dans la Tendance List, avec Amir, le nouveau vainqueur. LP reste n°1 des ventes de singles en France mais desend à la 3ème place du classement de vos hits préférés.

La meilleure progression de la semaine revient à Ellie Goulding, 13ème avec "Still falling for you" (+13). La pire dégringolade est à nouveau pour Gnash, un triste record. "I hate you I hate love you" échoue à la 40ème place (-18).

5) MIKE PERRY The ocean (+1)

4) JULIEN DORE Le lac (+3)

3) LP Lost on you (-2)

2) SIA The greatest (+1)

1) AMIR On dirait (+10)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.