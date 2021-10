Vos hits préférés de la semaine

Les nouveautés arrivent en masse dans la Tendance List! Ce sont en effet 12 titres que vous n'aviez jamais plébiscité pour le moment qui s'installent aux 35 premières places. C'est le cas de votre nouveau titre préféré: "Le lac" de Julien Doré.

La meilleure progression de la semaine est décernée à Twenty-One Pilots et son titre "Heathens" qui gagne 8 places et se retrouve donc 8ème. La pire dégringolade est pour Shawn Mendes et ses 14 places de perdues d'un coup! Il atterrit à la 32ème place.

5) MIKE PERRY The ocean (Nouveau)

4) TWENTY-ONE-PILOTS Heathens (+8)

3) LP Lost on you (-2)

2) SIA The greatest (+2)

1) JULIEN DORE Le lac (Nouveau)

La Tendance List est à retrouver chaque samedi entre 19h et 21h sur Tendance Ouest. C'est le classement de vos hits préférés.

Pour voter: soutenez les derniers hits diffusés sur l'antenne. Allez dans l'historique des titres diffusés et cliquez sur le pouce levé à côté du hit que vous venez d'entendre (ou plus loin dans les archives) pour lui donner une voix.