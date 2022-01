Après la neige mercredi, c'est le vergals qui complique la circulation dans l'Orne

Soyez vigilant....



Les conditions de circulation ce matin sur les routes de nos régions restent délicates... le verglas a fait son apparition dans la nuit....



Depuis, 5h, vingt saleuses sillonnent et traitent les chaussées ....



A 9h, secteurs particulièrement difficiles sur la RD 438 au niveau de Gacé.... entre Vingt Hanaps et Alençon .......et sur la RD 924 secteurs de Flers....



Attentions aux Brouillards givrants, denses sur le pays d?Ouche et le Perche



Des arrêtes de circulations pour les plus de 7 tonnes 5... camions interdits en Mayenne jusqu?à 10h.... sauf sur la Rn 12.... Mais en sortie de l?Orne, dans l?Eure à Nonancourt, circulation interdite, jusqu?à l?entrée des Yvelines !



Hier, mercredi, la neige, a provoqué une belle pagaille sur les routes.....



Un camion en portefeuille sur la RN 12 avant Mortagne au Perche a occasionné 8 kms de bouchons, depuis le Mêle sur Sarthe....



Près de Fresnay sur Sarthe, au sud d?Alençon, un bus scolaire s?est retrouvé coincé par la neige en haut d?une côte à l?heure du déjeuné .... les 11 adolescents, âgés de 13 à 15 ans, scolarisés au collège de Fresnay sur Sarthe qui rentraient chez eux, ont été pris en charge par leurs parents .....

