Vols en série avec son frère, un alençonnais de 29 ans est condamné à 3 ans de prison dont un an ferme

Le prévenu et son frère, mineur, s?étaient retrouvés face à face avec la police, dans la voiture qu?ils venaient de voler, après une soirée de vols à l?arrachée, dans des voitures et chez un particulier....

La fin d?après midi avait débuté par une alcoolisation des deux frères.....

L?ainé, Michael Vannier, 29 ans, a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel d? Alençon à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Les faits s?étaient déroulés Le 17 novembre dernier !

Ce jeune trentenaire, qui a déjà un casier judiciaire noirci de 26 condamnations, a été maintenu en détention à l?issue de l?audience .....

