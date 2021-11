Après La première étoile, 30° couleur et Dieu merci, l'acteur et réalisateur Lucien Jean-Baptiste signe un quatrième long-métrage qui sera présenté en avant-première au Pathé Docks 76. Ardent défenseur du vivre ensemble et impliqué dans la lutte contre le racisme, sous couvert de comédie, il aborde dans ce nouveau film Il a déjà tes yeux un problème de société.

Une adoption insolite

Paul et Sali s'aiment mais ne peuvent avoir d'enfant. Leur vie change quand ils reçoivent enfin l'aval des services sociaux pour adopter et que Benjamin, petit blondinet de 6 mois entre dans leur vie. Seul hic! Benjamin est blanc et ils sont noirs. D'embûches en quiproquos, Paul et Sali vont devoir porter le poids du regard des autres et supporter des réactions déplacés, en premier lieu celles des parents sénégalais et traditionalistes de Sali.

Un duo d'acteur

Comme à l'accoutumée, Lucien Jean-Baptiste se met en scène dans son propre film. Il incarne Paul, et c'est Aïssa Maïga qui se glisse dans la peau de sa femme Sali. C'est en 2000 que leur complicité est née sur le tournage d'un épisode de la série Cordier, juge et flic. Ils viendront ensemble défendre leur film au Pathé Docks 76 pour cette présentation en avant-première, deux semaines avant la sortie officielle annoncée le 18 janvier prochain.

Pratique. Mercredi 4 janvier à 19h30. Pathé Docks 76 à Rouen. Tarifs 5 à 11,3€. www.cinemasgaumontpathe.com

