CINEMA Alliés, un film d'espionnage à l'eau de rose

Aujourd'hui, je vous parle du film Alliés de Robert Zemeckis avec Brad Pitt et Marion Cotillard.

Robert Zemeckis a marqué l'histoire du cinéma. Il a réalisé Retour vers le Futur et Forrest Gump. C'est aussi lui derrière Roger Rabbit et Seul au monde. Dernièrement, il a fait The Walk, un film assez moyen dont je vous parlais ici. Malheureusement, il semble que les chefs d'oeuvre soient derrière lui car je n'ai pas non plus aimé ce film « Alliés ».

Le casting est alléchant et m'a bien sûr tout de suite attiré. Brad Pitt et Marion Cotillard n'ont en effet plus rien à prouver. Le problème venait de l'histoire. Deux espions tombent amoureux et l'un d'eux est soupçonné de faire double-jeu. Une idée pas inintéressante je trouve. Le problème, c'est que la suspicion arrive seulement à la moitié du film ! Pendant 1h, ce n'est que roucoulades et fleur bleue. C'est très mièvre et pourtant j'adore les comédies romantiques donc je ne suis pas la plus réfractaire. Mais j'ai eu beaucoup de mal à ne pas m'ennuyer.

Une fois la suspicion posée, il ne se passe plus grand chose non plus... L' "enquête" de Brad Pitt est plate, sans suspense et très linéaire.

Alliés est un film long et sans saveurs, qui ressemble plus à de la guimauve que de l'espionnage. La période de la seconde guerre mondiale promettait plus de rebondissements, mais ce film en manque grandmeent. Alliés est un film que je déconseille, actuellement au cinéma.