Yvetot. Coup de filet après plus d'une trentaine de cambriolages en Normandie

Des bijoux, du matériel multimédia, des cartes de paiement etc. Voilà ce qui composait le butin d'un quatuor de cambrioleurs, interpellés mardi 6 décembre 2016. Ils sont soupçonnés d'être les auteurs de plus d'une trentaine de vols commis dans les secteurs de Barentin et Rouen (Seine-Maritime) mais aussi à Deauville (Calvados).

"La multiplication de vols dans une zone restreinte, en peu de temps, et selon un mode opératoire unique, confère aux faits un caractère sériel.", indique vendredi 9 décembre 2016 la gendarmerie.

Au total, 35 cambriolages

Quatre individus ont été interpellés et mis en examen dans le cadre de l'enquête, qui a mis au jour un total de 35 cambriolages. Deux des prévenus ont été laissés libres, sous contrôle judiciaire. Les deux derniers ont été placés en détention provisoire.

