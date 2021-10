Mauvaise image en tête pour les Drakkars de Caen lorsque le nom des Corsaires de Nantes résonne. Le 19 novembre 2016, l'équipe de hockey caennaise s'est rendue à Nantes pour se mesurer à leur équipe de hockey et sont revenu sans aucun but à leur actif. Score final : 3-0 pour les Nantais.

Un déroulement trop récurrent

Les caennais espèrent une fin plus heureuse pour ce nouveau match entre Caen et Nantes. Luc Chauvel (coach) et son équipe sont 11e au classement de division 1, et les Corsaires de Nantes, 10e. Un seul point les différencie.

A LIRE AUSSI.

Normandie : les principaux résultats du sport pour la journée de samedi

Sports en Normandie: Les résultats avant la rencontre Caen Nice pour la 12ème journée de Ligue 1

Hockey: les Dragons de Rouen en déplacement à Grenoble

Hockey sur Glace : Caen s'impose devant Dunkerque