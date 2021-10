Rouen. Les Spiders de Rouen deuxième au classement

Pour la 7e journée de Championnat de Nationale 1 de Roller Hockey, le Samedi 3 décembre, les Rouennais ont rencontré Ris Orangis sur leur terrain. Les Spiders ont continué leur lancé et il semblerait que plus aucune équipe ne puisse les arrêter et Ris Orangis l'a compris à ses dépens en s'inclinant 7-4.



Au classement, les Rouennais se placent à la deuxième place avec 15 points (5 victoires, 1 défaite), juste derrière Vierzon (17 points, invaincu en 6 matchs), seule équipe à avoir vaincu les Spiders de Rouen.

Match retour dès le 14 janvier

La première partie du championnat vient de se clôturer et après la trêve hivernale, les matchs reprendront pour les matchs retour. La 8e journée, le 14 janvier 2017, Rouen se déplacera à Vierzon pour essayer de prendre leur revanche sur le leader et seule équipe a les avoir vaincus lors de cette saison.