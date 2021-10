Ver-sur-Mer. Refusant une amende de 1 000 euros, le marin-pêcheur écope de 100 euros de plus

Lors d'un contrôle, un marin-pêcheur se voit dresser trois contraventions le samedi 16 avril 2015, à Ver-sur-Mer, au nord de Caen (Calvados) : navigation maritime sans dispositif propre à assurer la sécurité, conduite en mer d'un bateau à moteur sans permis et taille prohibée de produits de pêche.

L'homme, qui pour ces faits a refusé une amende de 1000 euros, a été jugé en son absence jeudi 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados)

Matériel obsolète et pêche interdite

L'individu, qui pêche depuis plus de dix ans, ne peut fournir les papiers du bateau et son matériel est obsolète. De plus son butin est de deux tourteaux qui n'ont pas la taille minimale. Et de déclarer : "M'en fous, de toute façon je ne peux pas payer !"

Quatre mentions au casier judiciaire

Le casier judiciaire du pécheur comporte quatre mentions : outrage, chasse avec arme sur un terrain appartenant à autrui, violence aggravée et défaut d'assurance. Le procureur en tire les conclusions : "C'est son habitude de ne pas respecter la loi, il prend les choses par-dessus la jambe, comme à chaque fois."

L'homme écope en tout de 1 100 euros d'amende.

A LIRE AUSSI.

Calvados : il crédite son compte avec le RIB volé à un ami

Calvados. Quatre mois de prison ferme pour détention de stupéfiant et conduite sans permis en récidive

Calvados : le chien effraie tout le quartier, un voisin intervient