Rouen. Harcèlement en ligne : il propose un rendez-vous "dans les bois" à sa victime de 12 ans

Le 26 mai 2014 à Saint-Martin-aux-Bruneaux, à l'ouest de Dieppe (Seine-Maritime), l'ordinateur d'un jeune homme de 21 ans est vérifié par les services de police à la suite d'une plainte déposée par la mère d'un mineur de 12 ans.

Cette dernière a en effet découvert une conversation sur Facebook entre son fils et le prévenu, qui ne laisse aucun doute sur le caractère sexuellement harcelant de celui-ci.

Un rendez-vous "dans les bois"

Se faisant passer pour un adolescent à peine plus âgé que sa victime, il échangeait conversations salaces et photos de lui-même, posant nu. Profitant du jeune âge et de la naïveté du mineur, il l'avait même incité à lui envoyer des photos dénudées, jusqu'à lui proposer un rendez-vous "dans les bois".

Quelques mois auparavant, le prévenu avait déjà agi de même avec le frère aîné de la victime , avant que celui-ci ne mette fin à ce jeu pervers. C'est ce que souhaitait également faire le jeune mineur, mais il s'est alors vu menacé par le prévenu de divulguer ses photos s'il ne se pliait pas à ses volontés. " J'ai toujours été attiré par les jeunes garçons," reconnait-il.

Une expertise psychiatrique montrera une fragilité mentale chez le jeune homme, qui est néanmoins condamné par le Tribunal à trois mois de prison avec sursis.