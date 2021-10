Alençon. Téléthon 2016: à J-2, les pompiers de l'Orne mobilisés

Lutter contre les maladies génétiques, c'est une longue histoire. Le trentième Téléthon débutera ce vendredi 2 décembre 2016 en soirée. Chacun est invité à composer le 36 37 et à faire un don. Le point d'ancrage départemental de la manifestation dans l'Orne sera situé au Service d'Incendie et de Secours (SDIS) à Alençon (Orne).

Un village du Téléthon

Le site du SDIS 61 sera transformé en immense village du Téléthon, avec de multiples animations et activités: tour en camion de pompier, parcours du petit pompier pour les enfants, balades à poneys, twirling, concert de jazz, baptême de moto pour les enfants, tir à l'arc…

Plusieurs défis

Les pompiers de l'Orne tenteront de battre leur record de l'an dernier, en gravissant une grande échelle haute de 30 mètres… Plus haut en "grimpés" cumulés, que l'Everest (8 848 mètres). L'an dernier, les sapeurs-pompiers avaient ainsi gravi plus de 13 600 mètres. Un autre défi consiste à faire le tour du département de l'Orne en courant. Un autre encore, en roller, est organisé autour du site du SDIS 61 durant 24 heures. Un troisième défi est organisé par les étudiants de l'École de kinés et ergos, au rameur.

Le public en haut d'une grande échelle

Les visiteurs (les plus courageux…) pourront aussi se prendre pour des pompiers: le défi qui est proposé est de grimper en haut d'une échelle de 15 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de cinq étages…

Un parrain champion de France

Le judoka alençonnais Joseph Terhec, double champion de France en catégorie moins de 100 kg est cette année, le parrain de ce Téléthon dans l'Orne, qui s'achèvera samedi soir par un feu d'artifice, tiré au SDIS 61. Tour d'horizon complet des activités avec la Capitaine Jean-François Lièvre, responsable de l'organisation de ce village Téléthon:

