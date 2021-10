Alençon. Téléthon 2016: les pompiers de l'Orne sur le toit du monde!

En 2015, cela avait été l'une des grandes nouveautés du Téléthon dans le département de l'Orne: les pompiers avaient grimpé une grande échelle à de multiples reprises, pour atteindre (et même largement dépasser!) l'équivalent de l'altitude de la plus haute montagne du monde: le Mont Everest, 8 848 mètres. Ils récidiveront les 2 et 3 décembre prochains.