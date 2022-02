Alençon. Le Téléthon se prépare dans l'Orne

La lutte contre les maladies génétiques a toujours besoin de votre soutien lors de grandes comme pour de petites manifestations. Dans l'Orne, elles commenceront dès la mi-novembre 2018 avec une tombola permettant de gagner un maillot de foot de l'équipe féminine de Lyon, championne d'Europe. L'équipe du Téléthon espère que les nombreux événements permettront de collecter d'avantage que les 170 000€ de l'année 2017. L'un des deux coordinateurs du Téléthon dans l'Orne, Emmanuel Letellier :

Emmanuel Letellier Impossible de lire le son.

Des crêpes contre la maladie

Le défi du Téléthon dans le grand ouest de la France est en 2018 de vendre un maximum de crêpes. Il est encore temps pour tous les intéressés d'organiser une manifestation et de la faire valider par le Téléthon. Les bénévoles et toutes les bonnes volontés sont aussi les bienvenus pour aider aux nombreuses actions déjà programmées. La grande manifestation du Téléthon se déroulera le vendredi 7 et le samedi 8 décembre 2018 et Emmanuel Letellier espère qu'il fera beau :

Emmanuel Letellier Impossible de lire le son.

Le Mont Blanc comme objectif

Pour cette édition 2018, l'emblématique Tour de l'Orne des pompiers n'aura pas lieu mais de nombreux centre de secours resteront actifs. De plus, le centre téléphonique d'Alençon (36.37) n'existe plus à cause d'un nombre d'appels trop faible. Les dons sont désormais faits principalement sur Internet. Pour ce 31e Téléthon dans l'Orne, soulignons l'initiative des collégiens de Jean Monet, à Flers (Orne) : ils vont gravir en cumulé l'équivalent de la hauteur du Mont Blanc. À Argentan (Orne), un village du Téléthon sera installé devant la mairie mais ce sera le week-end du premier décembre, date de l'illumination dans la ville.

Pour contacter le Téléthon dans l'Orne : Emmanuel Letellier 06.60.87.97.43