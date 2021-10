Hausse des coûts des matières premières : bras de fer entre Lactalis et la grande distribution

Bras de fer entre Lactalis et la grande distribution....

Le laitier mayennais ne fourni plus les centrales d?achats des centres Leclerc et Carrefour depuis maintenant une semaine ...

Le géant de l?agroalimentaire entend exercer ainsi une pression sur les distributeurs .... Les deux parties sont en cours de négociation sur les contrats annuels qui les lient....

L?industriel veut répercuter la hausse des couts des matières premières sur les distributeurs qui refusent pour le moment ..... Une hausse que le consommateur paiera !! ... elle pourrait être de 2 % ! Les négociations sont toujours en cours ....

