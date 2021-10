Caen. Caen : elle refuse d'ouvrir la porte à son conjoint ivre, il la casse

À Caen (Calvados), le mardi 12 juillet 2016, c'est plus qu'éméché qu'un homme âgé de 39 ans décide de regagner le domicile de sa compagne. Mais, celle-ci se rendant compte de son état, n'ouvre pas.

Il casse la porte d'entrée de l'immeuble

Qu'à cela ne tienne, il casse la porte vitrée de l'immeuble et monte frapper à l'appartement, sans plus de succès. Alors il s'en prend à la voiture de sa femme, garée dans la rue, et en dégrade une portière. Un voisin tente de le calmer. Sans succès.

L'individu a été jugé, détenu pour d'autres causes, le mercredi 23 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour dégradation de bien appartenant à autrui et pour destruction de bien destiné à l'utilité publique.

Sans aucune rancune, sa compagne, qui est aussi la mère de son enfant, est présente à l'audience: "Je n'aurais pas pu parler avec lui, vu son état. Il fallait qu'il puisse se confier à quelqu'un de l'extérieur pour sortir la peine de son coeur." Quelques mois plus tôt, il avait notamment découvert le corps de sa soeur, sans vie.

Souffrance ravivée

Son casier judiciaire est lourd de huit mentions: vols avec violence en récidive, consommation de stupéfiants, violence en état d'ivresse, menaces de mort réitérées, dégradations, conduite alcoolisée en récidive…

"Il était abstinent, plaide maître Gaillard, l'avocat de la défense, mais la découverte du corps de sa soeur a ravivé sa souffrance. Aujourd'hui, il a pris conscience de l'errance psychologique dans laquelle il était et il a un véritable projet de sortie."

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 30 novembre 2016.

A LIRE AUSSI.

Près de Caen: frappée par son conjoint, sauvée par son frère

Calvados.Un homme jugé pour avoir volé et tabassé un dealer