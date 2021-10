Bernay. Normandie: il agresse les pompiers et crache au visage d'un gendarme

Jeudi 17 novembre 2016, les pompiers interviennent à Bernay (Eure) pour secourir une personne. Sur place, ils sont pris à partie par un homme ivre, qui les injure et se montre violent. La gendarmerie doit venir en renfort pour le maîtriser et le conduire à l'hôpital. Arrivé dans l'établissement, il ne se calme pas. Pire, il crache au visage d'un gendarme et profère des insultes racistes à son encontre.

Six mois de prison avec sursis

Vendredi 18 novembre 2016, il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Il devra également s'acquitter de dommages et intérêts dont le montant est en cours d'évaluation.

