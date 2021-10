Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 26 et 27 novembre

MANCHE

Comment fonctionne un sous-marin ? A quoi ça sert ? Que signifie ballast ? Samedi et dimanche à la Cité de la Mer de Cherbourg, vous pourrez trouver des réponses à ces questions et à bien d’autres pendant les Journées du sous-marin. L'entrée libre, les infos sur citedelamer.com.

Dans le cadre du partenariat entre EDF et les Restos du cœur, le centre d’information du public d’EDF Flamanville organise une journée de jeu ce samedi de 10h00 à 17h00. De nombreux jeux seront disponibles en accès libre et gratuit : jeux surdimensionnés, jeux de société, jeux de construction et d’éveil pour enfants…Venez jouer en famille et découvrir les jeux proposés pour tous les âges mis à disposition par la Ludothèque de Tourlaville et La Cour des Jeux. Un jouet, un livre ou une peluche, neuf ou d’occasion, sera demandé pour donner l’accès à cette journée de jeux.

VIKAZIM organise ce samedi à Mortain des courses d’orientation ouvertes à tous et toutes, licenciés FFCO ou débutants. A cette occasion de nouvelles cartes seront inaugurées. Chacun, du randonneur à l'orienteur confirmé, y trouvera son compte. L’accueil pour cette journée se fait à la Salle Le Cosec à partir de 11h00 ou à partir de 16 h si vous ne participez qu’aux courses en semi nocturne.

Samedi et dimanche participez aux portes ouvertes à la Biscuiterie de Sainte Mère Eglise. Au programme : dégustation des produits maison, atelier chocolat pour les enfants, la présence de producteurs locaux ou encore un concert le dimanche après-midi au salon de thé... Nouveauté 2016 : démonstration de fabrication de bonbons dragéifiés au chocolat. Plus d'infos surbiscuit-sainte-mere-eglise.com.

Dimanche, c'est le 8ème relais des laiteries comptant pour leTéléthon à Sottevast. Plusieurs disciplines sont prévues, du VTT sur des distances de 15, 25, 35 et 50km, du VTC sur 12km ou encore un trail et de la marche. Ravitaillement prévu sur tous les circuits. Crêpes et bouillie de sarrasin sont également préparée par le foyer rural de Rocheville tout comme une vente de Jacinthes et de calendriers des jeunes agriculteurs. Toutes les recettes sont reversées intégralement au Téléthon.

Jusqu'à demain, participez au Marché de Noël organisé par l'UCAM, Mortain Animation et le comité de jumelage. Sur place chalets, artisans et animations Place des arcades. C'est ouvert à17h00 le vendredi et toute la journée samedi. Renseignements à l'Office de tourisme au 02 33 59 19 74.

Les amis du téléthon de St Brice de Landelles organisent un week-end Téléthon. Samedi, à partir de 18h place à un marché artisanal avec buvette et restauration sur place. A partir de 20h30 des concerts gratuits avec les groupes Bullfrog, Blues Busters et The black cows. Dimanche, à 15h c'est un grand bal pour enfants avec la troupe Bretelle et compagnie de Didier Marest, comptez 2 € par enfant avec le goûter.

Plusieurs marchés de Noël sont organisés ce week-end dans la Manche, samedi et dimanche rendez-vous à la salle communale de Grange à Tréauville. Dimanche, à l'Espace Jean Collas à Etienville, à la salle des fêtes d'Urville-Nacqueville ou encore à la salle des fêtes de Montmartin en Graignes et la salle Hélier de Denneville.

CALVADOS

Après le succès de sa dernière tournée "Le Grand Amour", Pascal Obispo est de retour sur scène avec ses musiciens et, pour la première fois, accompagné d'un Orchestre Symphonique. Retrouvez-le au Zénith de Caen à partir de 20h. Plus d'infos sur zenith-caen.fr.

Depuis la fin de semaine dernière et jusqu'à dimanche le festival Les Boréales fête sa 25ème édition à Caen et dans toute la Normandie. La Finlande et l'Estonie sont à l'honneur de cette édition anniversaire. Retrouvez toutes les animations organisées sur lesboreales.com

Novembre gourmand bat son plein à Caen! De nombreuses animations sont encore prévues durant ces prochaines semaines. Les impressions gourmandes en 3D ont lieu samedi et dimanche, le programme complet est sur caen.fr.

Venez découvrir le spectacle "Jeanfi Décolle" à la salle des fêtes d'Aunay-sur-Odon ce samedi à partir de 20h30. C'est par Jean-Philippe Janssens : L'univers décalé autobiographique d'un steward qui fait de sa vie et de son métier une histoire ubuesque. Réservation à la Maison de la presse, 4 rue de Caen, et chez Halley Immobilier, 6 rue du 12 juin.

Mado et les frères Pinard sont en concert au Soubock à Cauville ce samedi à partir de 20h.C'est un voyage musical énergique et chaleureux qui emporte le public.

Élise vous fait vibrer sur le son swing, jazz manouche & oriental du groupe, pendant que Mado, Tony, Samy et Tigat s'occupent de vos oreilles avec leurs chansons à texte festives & engagées. Comptez entre 10 et 24 euros l'entrée. Plus d'infos sur : soubock-evenements.com.

La Ferme de d'Jo à Anctoville vous invite à passer un bel après-midi en famille pour célébrer la fête de l'hiver ce samedi à partir de 14h ! Au programme : visite de la ferme, ateliers contes, balades à dos d'âne, fabrication de jus de pomme, goûter fermier... Sur réservation, rendez-vous sur lafermededjo.fr pour en savoir plus.

Paul, un homme d'affaire de 45 ans, est sur le point de changer radicalement sa vie... Il a tout organisé dans les moindres détails : la vente lucrative de son site internet à une compagnie Russe, son divorce, et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse.... sauf qu'au moment de tout quitter, il perd la mémoire. C'est le pitch du spectacle "Le Fusible" avec Stéphane Plaza et Arnaud Gidoin au Zénith de Caen ce dimanche à 15h30.

ORNE

Pendant 15 jours, faites vos emplettes de Noël dans les commerces de Domfront participant à la quinzaine commerciale et recevez des tickets. 10 000€ de bons d'achat sont à gagner si vous êtes tiré au sort. Un tirage est prévue toutes les semaines.

La Semaine européenne de la réduction des déchets c'est en ce moment, elle est placée sous le signe de l’économie circulaire. La Communauté urbaine d’Alençon et ses partenaires se mobilisent en proposant un programme d’animations et des rendez-vous pour découvrir les alternatives à l’économie linéaire : portes ouvertes, conférences ou encore opération Solitri… A noter que le jeu de piste sur la prévention des déchets, proposé dans le centre-ville d’Alençon, se poursuit jusqu’au 5 décembre.

Comment apprendre à mieux se connaître pour bien vivre ensemble ? Comment lutter contre les préjugés ? Ces questions sont au centre du 1er Forum de l’égalité organisé par la Ville d’Alençon en partenariat avec les services de l’État et les associations locales. Cette manifestation grand public se déroule ce samedi, de 14 h à 19 h à la Maison de la Vie Associative. De nombreuses animations seront proposées aux petits comme aux grands.

La Communauté urbaine d'Alençon organise tous les deux ans un concours européen de jeunes trompettistes, ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans. La 9e édition se déroule jusqu'à dimanche, sous la présidence de Romain Leleu, élu “révélation soliste instrumental” par les Victoires de la Musique Classique et considéré comme l’un des meilleurs interprètes de sa génération. Rendez-vous au 3 Rue du Capitaine Charles Aveline.

Samedi et dimanche, Bagnoles-de-l'Orne-Normandie accueille le championnat de France de tarot par équipes de quatre. La station thermale est l'hôte de cette nouvelle compétition d’envergure nationale ou un millier de participants est attendu. Au programme : remise des badges samedi puis 1ère séance dès 13h30. LA finale est prévue dimanche avant une remise des trophées suivie du pot de clôture. Comptez entre 20 et 24 euros par joueur, l'entrée est gratuite pour le public.