Caen. "Rupture(s) paysagère(s)" : thème de la première édition d'un concours de photos dans le Calvados

Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) du Calvados lance la première édition d'un concours photo, ouvert à tous, à partir du dimanche 20 novembre 2016.

Une seule règle : respecter le thème imposé, "rupture(s) paysagère(s)", et proposer un cliché obligatoirement pris dans le Calvados.

Jusqu'au 20 janvier 2017

Amateurs et professionnels sont invités à tenter leur chance et proposer leurs photos, jusqu'au 20 janvier 2017. Un jury se réunira début février pour attribuer les prix et récompenser ainsi les auteurs qui auront le mieux exprimé cette notion de "rupture(s) paysage(s)".

Pratique. CAUE du Calvados 28, rue Jean Eudes à Caen. Tél : 02 31 15 59 60.